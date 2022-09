Fot. Michał Król [Radio Szczecin]

Badania sanepidu wykazały, że w sierpniu i wrześniu świnoujskie kąpielisko miało lepsze parametry, niż w pierwszej połowie lipca.

Wyniki cieszą, ale i zaskakują - mówi Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia.



- Kiedy w okolicach Szczecina były te śnięte ryby, u nas stan wody się poprawił.



Podejrzewaliśmy, że być może spowodowała to liczba kontroli i niektórzy pozamykali te ścieki z nielegalnych zrzutów. I to nie popłynęło ani do Zalewu, ani później dalej do Świnoujścia. Parametry wody jeszcze się poprawiły, co było dla nas ogromnym zaskoczeniem - mówi Sujka.



Przypomnijmy, że katastrofa ekologiczna na Odrze miała miejsce 26 lipca.