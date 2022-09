Pacjenci zostaną przewiezieni do szpitali w trzech województwach. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie bagatelizujcie pierwszych oznak porodu - apelują do przyszłych mam z okolic Choszczna ratownicy pogotowia.

Jak piszą, niejednokrotnie odbierali już porody w karetce, która nie jest do tego najlepszym miejscem i nie zastąpi sali szpitalnej.



Najbliższe Choszczna szpitale dysponujące oddziałami ginekologii i położnictwa, to placówki w Barlinku, Stargardzie, Drezdenku i Szczecinie przy ul. Mącznej 4. Oddziały ginekologii i położnictwa w szpitalu w Choszcznie nie będą funkcjonowały co najmniej do końca roku. Są zawieszone od początku marca.