Po protestach rodziców i dzieci, jest porozumienie ze Stalą Szczecin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji doszedł do porozumienia z Klubem Sportowym Stal Szczecin w sprawie godzin treningu dzieci na boisku przy ulicy Kresowej.

Chodziło o grupy młodzieżowe, które decyzją MOSRiR-u, zostały częściowo pozbawione możliwości trenowania w godzinach popołudniowych. Po protestach rodziców i dzieci, urzędnicy usiedli z przedstawicielami klubu do rozmów.



- Przywrócono nam pierwotne godziny treningu, choć we wtorki i piątki nasi piłkarze mają do gry jedynie połowę boiska - mówi Andrzej Tychowski, trener Stali Szczecin. - Jest to trochę utrudnienie. Musieliśmy trochę pozmieniać swój grafik. Na razie dajemy radę, a będzie bardzo ciasno w momencie, kiedy skończy się możliwość trenowania na Bandurskiego z powodu zimy i wszystkie nasze zespoły będą musiały trenować na sztucznej nawierzchni. Wtedy będzie naprawdę ciasno.



Boisko zostało wybudowane z myślą o klubie Stal Szczecin - przypomina Tychowski. - My jako Stal Szczecin powinniśmy się czuć tam jako gospodarz, a ja będę bronił stanowiska, że tak, jak na wszystkich innych obiektach jest gospodarz, tak samo na tym obiekcie my jesteśmy gospodarzem, a jeżeli jesteśmy gospodarzem, to powinniśmy mieć pierwszeństwo w wyborze godzin do trenowania.



W młodzieżowym klubie Stali Szczecin trenują dzieci w wieku od 8 do 14 lat.