Nadzieja na życie 4-letniego Antosia jest warta 4 mln zł [ZDJĘCIA]

4 miliony złotych - taka suma jest potrzebna, by 4-letni Antoś z Chabowa w powiecie pyrzyckim przeżył.

Chłopiec cierpi na nowotwór złośliwy wątroby. Potrzebne jest natychmiastowe leczenie w Teksasie. Liczy się każdy dzień i każda złotówka. - mówi Monika, mama chłopca.- Lekarze w Polsce dają Antosiowi tylko chemię podtrzymującą, która tak naprawdę doprowadzi do śmierci. Czeka nas hospicjum w domu i powolna śmierć Antosia. Jest ogromna nadzieja i wielka szansa dla nas na uratowanie Antosia. Musimy polecieć do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostanie poddany terapii lekowej, która uratuje mu życie - mówi mama chłopca.Po trzech latach walki, operacjach i dwudziestu cyklach chemii, Antoś został wypisany w czwartek do domu. Do tak zwanego domowego hospicjum.Aby przeżył, rodzina potrzebuje jeszcze pół miliona złotych. Wesprzeć chłopca można na portalu siepomaga , liczy się każda złotówka.