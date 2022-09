Kolejny etap przebudowy i utrudnienia na Energetyków

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W poniedziałek rozpoczyna się kolejny etap przebudowy układu drogowego szczecińskiego Międzyodrza. W pierwszym etapie prace obejmą przede wszystkim rejon ulicy Energetyków oraz ronda Portowców.

Tym samym przez trzy najbliższe dni kierowcy powinni spodziewać się w tej części miasta czasowego zamykania części ulic lub też ręcznego sterowania ruchem - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Od poniedziałku do 28 września będą prowadzone prace na samym rondzie. Co do zasady, ruch w kierunku wjazdowym i wyjazdowym z miasta zostanie zachowany, natomiast te prace będą powodować to, że w pewnym momencie jezdnia na samym rondzie zostanie zawężona do jednego pasa, raz będzie to pas zewnętrzny, raz pas wewnętrzny.



Prace drogowe w tej części Szczecina mają być prowadzone głównie w godzinach wieczorno-nocnych.