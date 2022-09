"Uruchomienie Baltic Pipe to wypełnienie testamentu śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki powiedział, że rurociąg Baltic Pipe to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla regionu, Polski, ale też i Europy.

We wtorek o 11 zostanie symbolicznie otwarty rurociąg na terenie tłoczni Goleniów z udziałem premierów Polski i Danii, przedstawiciela norweskiego rządu oraz prezydenta Andrzeja Dudy.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową powiedział, że uruchomienie inwestycji to wypełnienie testamentu śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wojewoda przypomniał, że profesor Lech Kaczyński właśnie tu mówił, że Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Zbigniew Bogucki podkreślił, że Kresy Zachodnie są strategicznie bardzo ważne dla reszty kraju. To tu jest dostęp do portów rzecznych i morskich, to tu są ulokowane inwestycje niezbędne dla bezpieczeństwa energetycznego.



Zbigniew Bogucki dodał, że rurociąg Baltic Pipe to przykład wzorowej współpracy z partnerami z Norwegii i Danii. To także część polityki rządu, który stawia na dywersyfikację źródeł dostaw oraz na stabilną politykę energetyczną. W województwie zachodniopomorskim działa gazoport w Świnoujściu, gdzie są już dwa zbiorniki i trwa budowa trzeciego. Powstają także dwa duże bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra. "Jeżeli popatrzymy na to od tej strony, to ten region staje się jednym z ważniejszych na energetycznej mapie Polski" - powiedział wojewoda zachodniopomorski.



Gazociąg Baltic Pipe zacznie tłoczyć niebieskie paliwo w najbliższą sobotę. Pełną przepustowość osiągnie prawdopodobnie miesiąc przed zaplanowanym terminem. Budowa rurociągu na terytorium Danii idzie na tyle sprawnie, że może się to stać nie 1 stycznia 2023 roku, lecz na koniec listopada bieżącego roku.