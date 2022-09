Baltic Pipe oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Symbolicznego odkręcenia zaworu dokonali wspólnie w Budnie pod Goleniowem prezydent Andrzej Duda, szefowie rządów Polski i Danii Mateusz Morawiecki i Mette Frederiksen.

Inwestycja składa się z pięciu głównych komponentów: gazociągu na dnie Morza Północnego, rozbudowy duńskiego systemu przesyłowego, tłoczni gazu w Danii, gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego, rozbudowy polskiego systemu przesyłowego. W sumie system przesyłowy ma długość około 900 kilometrów.





Na uroczystości otwarcia gazociągu Baltic Pipe w podszczecińskim Goleniowie prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że powstał on dzięki ludziom, którzy - jak były pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski - mieli wizję uniezależnienia się od Rosji. Prezydent podkreślił, że uruchomienie Baltic Pipe wzmacnia naszą suwerenność.- Po wielu latach dyskusji, często politycznych sporów, różnych rozpaczliwych prób, które się nie udawały, dzisiaj wreszcie dokonujemy tego otwarcia gazociągu. Przez dziesięciolecia był polskim marzeniem tych, którzy chcieli, mieli wizję dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, wzmocnienia suwerenności naszego kraju i uniezależnienia się od dostaw rosyjskich i ze wschodu - mówił prezydent.Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że otwarcie Baltic Pipe oznacza koniec ery gazowej dominacji Rosji. Szef rządu stwierdził, że ten okres był naznaczony szantażem, wymuszeniami i groźbami. Podczas uroczystości otwarcia Baltic Pipe w tłoczni Goleniów podkreślił, jak ważny jest ten gazociąg dla suwerenności naszego państwa.- Rozpoczynamy nową epokę. Suwerenności i wolności energetycznej, zwiększonego bezpieczeństwa, także w szerszym rozumieniu tego słowa. Bezpieczeństwo bierze się ze współpracy. Dziś Polska, wraz z Danią i Norwegią, jest częścią najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata, częścią NATO. Wiemy doskonale, jak bardzo te nasze związki są ważne w obliczu wojny na Ukrainie - mówił premier.List w imieniu Jarosława Kaczyńskiego odczytał poseł Michał Jach. Szef koalicji rządzącej podkreślił w nim, że połączenie gazociągiem Baltic Pipe złóż gazu na szelfie norweskim z Polską, to kolejna inwestycja wzmacniająca polską suwerenność. W liście Jarosław Kaczyński w szczególny sposób uhonorował wieloletniego pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.W otwarciu Baltic Pipe - oprócz prezydenta Andrzeja Dudy - biorą udział szefowie rządów Polski i Danii, Mateusz Morawiecki i Mette Frederiksen, minister do spraw ropy naftowej i energii Norwegii Terje Aasland oraz szefowa unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Energii Ditte Juul Jorgensen.Dostawy błękitnego paliwa z szelfu norweskiego w kierunku Polski przez Baltic Pipe rozpoczną się 1 października. Docelowa przepustowość Baltic Pipe w kierunku Polski wyniesie dziesięć miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To mniej więcej połowa krajowego zużycia tego surowca w ubiegłym roku.