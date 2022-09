"Chlebowe podróże" docierają coraz dalej

Na początku było ich kilkanaście, teraz na mapie jest już 100 pinezek. Niektórzy zmieniają kierunek wyjazdu, żeby tylko wziąć udział w naszej akcji! - mówią właściciele jednej z najstarszych piekarni w Szczecinie, którzy w zakładzie przy Rayskiego w Szczecinie powiesili mapę rejonów, w które dotarły ich chleby, bułki czy rogale.

To Australia, Tajlandia, a nawet Spitsbergen - mówi Andrzej Reczynski z piekarni.- Akcja się bardziej rozkręciła niż to było pierwotnie planowane. Bardzo się spodobała, dużo osób cieszy się, że ma tutaj swoje kropeczki. Niektórzy chcą mieć swoje pinezki, więc aż plany urlopowe modyfikują i patrzą, gdzie nie ma kropek, gdzie można dojechać. Na przykład klient, który cyklicznie jeździ do Afryki, nie był pewien czy dowiózł, ale powiedział, że teraz specjalnie zabunkruje jedną kanapkę, żeby faktycznie fizycznie dojechała. Kropek przybywa cały czas, parę osób dziennie potrafi się zgłosić. Ta pani, która była w Kolumbii, ona przychodzi i jest szczęśliwa, bo ta czerwona kropeczka jest właśnie jej. Jak na razie akurat tam jedyna. Najważniejsze, że każdy kontynent jest odhaczony. Jest koło 100 kropek, także już musiałem je domówić... - opowiada Reczynski.Gdybyście planowali postawić swoją kropkę na mapie, to polecamy wyprawę do Ameryki Południowej, np. w Brazylii i Argentynie pinezek brak.