Baltic Pipe gotowy do pracy

Cały ma 900 kilometrów długości, kosztował miliard 600 milionów euro. Dziś uroczystość otwarcia gazociągu Baltic Pipe, która odbędzie się w miejscowości Budno, niedaleko Goleniowa.

Tam znajduje się pierwsza na terenie Polski tłocznia gazu. Duża część gazociągu Baltic Pipe jest pod wodą - mówi Iwona Dominiak z Gaz-Systemu.- Budowa Baltic Pipe między innymi składała się z wyjątkowego, jeżeli chodzi o polskie gazownictwo, projektu. Była to budowa gazociągu podmorskiego, o długości 275 km i faktycznie w historii polskiego gazownictwa jest to pierwsza taka infrastruktura - dodaje Dominiak.Średnica rury Baltic Pipe to 90 centymetrów. Gazociąg to wspólne przedsięwzięcie duńskiego Energinetu i polskiego Gaz-Systemu.- W 2020 roku zakontraktowaliśmy wszystkich wykonawców usług i dostawców materiałów. Natomiast prace budowlane rozpoczęliśmy w 2021 roku. Układanie gazociągu podmorskiego - jak pamiętamy - zaczęło się w połowie zeszłego roku. W tej chwili cały szlak Baltic Pipe pod względem technicznym jest gotowy do pracy - tłumaczy Dominiak.W dzisiejszej uroczystości weźmie udział premier Polski Mateusz Morawiecki i premier Danii Mette Frederiksen.