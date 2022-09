Otwarcie Baltic Pipe. "O Pomorzu Zachodnim będzie mówił cały świat"

Dzięki zakończeniu budowy gazociągu Baltic Pipe będziemy bardziej odporni na kryzys gazowy, czyli na brak gazu - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Przypomina, że do Polski będzie trafiać gaz z terminalu LNG w Świnoujściu i Baltic Pipe, a także z własnych źródeł.- Ja bym powiedział, że oprócz tego znaczenia ogólnopolskiego, to chyba jest także wielkie znaczenie dla Pomorza Zachodniego. To kolejna znacząca inwestycja dla polskiej energetyki, dla polskiego bezpieczeństwa otwierana jest właśnie tutaj na Pomorzu Zachodnim. To idzie nie tylko w Polskę, ale i w świat. Znaczy to, że o Pomorzu Zachodnim będzie się coraz więcej mówić na całym świecie - podkreśla Dobrzyński.Budowa Baltic Pipe to nie była łatwa decyzja, m.in. to właśnie ekolodzy próbowali ją zablokować - dodaje poseł: - Było na pewno wiele trudności, nie tylko finansowych, bo o nich także trzeba mówić, że ktoś, po pierwsze - musiał podjąć decyzję polityczną, po drugie - musiał znaleźć na to fundusze, po trzecie - przeprowadzić rozmowy z naszymi kontrahentami, po czwarte - ułożyć wszystko od strony wszelkich zgód.Dziś w miejscowości Budno, niedaleko Goleniowa na pierwszej tłoczni gazu po polskiej stronie odbędzie się uroczystość otwarcia gazociągu Baltic Pipe. Wezmą w niej udział premierzy Danii i Polski.