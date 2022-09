Nowi kandydaci do kapłaństwa w szczecińskim seminarium. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Czterech nowych kandydatów rozpocznie w roku akademickim przygotowanie do kapłaństwa w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Wciąż można dołączyć do tej grupy.

W historiach alumnów są przykłady nawrócenia i powrotu do praktykowania wiary, ale też dojrzewanie myśli o powołaniu od I Komunii Świętej. Przemysław Hrycaj z kolei najpierw skończył prawo i aplikację notarialną.



- Jednak wracała gdzieś do mnie ta myśl, to pragnienie, żeby tak całkowicie panu Bogu się oddać. Wszystko oczywiście z pomocą bożej łaski, żeby tak działać na całego. Cały czas czegoś brakowało w tym co robiłem. Nie byłem w tym spełniony - mówi Hrycaj.



Rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego ks. Zbigniew Woźniak wymienia cechy, jakie powinien mieć współczesny ksiądz.



- Nade wszystko powinien być człowiekiem głębokiej wiary, zawierzenia. I niezwykle wrażliwy na obecność człowieka w jego takiej a nie innej kondycji - psychicznej, duchowej i fizycznej - mówi Woźniak.



Od nowego roku akademickiego i formacyjnego w seminarium będzie studiować 17 kleryków.