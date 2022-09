Pomorze Zachodnie inwestuje w morską energetykę wiatrową

Wkrótce powinna zostać podpisana umowa na budowę portu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk ujawnił w "Rozmowach pod Krawatem", że bliska jest finalizacja rozmów Orlenu z Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście na wydzierżawienie terenu pod tę inwestycję.- Myślę, że za parę dni ta umowa stanie się faktem. Będziemy mieli także do zakomunikowania drugą bardzo ciekawą propozycję tzn. fabrykę turbin wiatrowych. To wszystko jednak w swoim czasie. Jest jednak rzeczą oczywistą, że rozwój tych obszarów właśnie pod kątem morskich farm wiatrowych rozpoczyna się na Pomorzu Zachodnim -- mówił wiceminister Gróbarczyk w Radiu Szczecin.Jak informuje Orlen w komunikacie prasowym, rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest fundamentem rozwoju tej firmy. Do 2030 roku planowany wydatek na ten cel to 47 miliardów złotych.Port instalacyjny w Świnoujściu ma obsłużyć duże statki transportujące kluczowe elementy farm wiatrowych. Z niego wypływałyby także specjalistyczne jednostki do zaawansowanych prac budowlanych.