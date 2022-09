Szczecińskie Centrum Świadczeń przyjmuje wnioski o dofinansowanie do pokrycia kosztów zakupu opału dla osób ogrzewających domy i mieszkania paliwami innymi niż węgiel.

Dodatek nie przysługuje mieszkańcom, których głównym źródłem ogrzewania jest gaz ziemny, dostarczany z sieci.Dofinansowanie do wydatków na ogrzewanie wynosi od 500 zł do 3 000 zł. Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.Papierowe wnioski są przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń - od poniedziałku do piątku - w dwóch punktach przy ul. Kadłubka i Rydla.Szczegóły na stronie scs-szczecin.pl