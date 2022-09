Narodowy Instytut Dziedzictwa świętuje 60 lat działalności [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Z okazji 60-lecia na szczecińskie Jasne Błonia zawitała plenerowa ekspozycja, ukazująca dorobek oraz działalność Narodowego Instytutu Dziedzictwa na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

NID bada i dokumentuje polskie zabytki. Priorytetem instytucji jest ochrona dziedzictwa kulturowego Polski, czego dowodem jest ekspozycja.



W Szczecinie mamy bardzo dużo zabytków - podkreślał Waldemar Witek, kierownik Pracowni Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie.



- To budownictwo w kratę, czyli tzw. kraina w kratę. mamy takie regiony, zwłaszcza w północno-wschodniej części województwa, gdzie tych obiektów jest kilkaset. To jest wyróżnik naszego regionu i to powinniśmy promować. Druga rzecz to są kościoły granitowe w dolinie Odry, które wyróżniają się i warsztatem budowlanym, a przede wszystkim średniowiecznym pochodzeniem - mówi Witek.



Wystawę “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” można oglądać do 22 października przy fontannie na Jasnych Błoniach. Prezentowana jest od czerwca w całej Polsce.