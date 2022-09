Projekt pomnika Floriana Krygiera przejdzie modyfikacje [ZDJĘCIA]

Fot. Urząd Miasta w Szczecinie Zwycięski projekt. Fot. Daniel Trzepacz / http://pogonsportnet.pl Fot. Urząd Miasta w Szczecinie Drugi projekt biorący udział w konkursie. Fot. Daniel Trzepacz / http://pogonsportnet.pl

Rzeźba Macieja Jagodzińskiego z Torunia zwyciężyła w konkursie na projekt pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera.

Wykonana jest w formie fragmentu trybuny stadionowej, na której siedzi legendarny trener Pogoni Szczecin.



Zwycięski projekt będzie jednak jeszcze modyfikowany - przyznaje Maciej Płotkowiak, członek komisji konkursowej architekt.



- Modyfikacje, które zaproponowaliśmy, to m.in. obniżenie tego postumentu, który jest taką sugestią trybun stadionu i pozbawienie go tej balustrady. W modelu kapelusz jest zawieszony na tej balustradzie, a trzeba było wyraźnie zaznaczyć, że po jej likwidacji, powinien zostać. To był taki atrybut, który go identyfikował - mówi Płotkowiak.



Zgodnie z wolą ponad 11 tysięcy mieszkańców, którzy oddali swoje głosy w ósmej edycji SBO, instalacja zostanie ustawiona na terenie stadionu przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie.