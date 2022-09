Baltic Pipe - dodatkowy zysk dla regionu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Gminy z naszego województwa będą miały kolejne dochody. To podatki, jakie uzyskają dzięki instalacji gazociągu Baltic Pipe. We wtorek inwestycja została uroczyście otwarta.

- Głównie chodzi o podatek od nieruchomości - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. - To są gigantyczne pieniądze zainwestowane, które po wycenie pozostaną w gminie. Jeżeli tu powstają takie nowoczesne instalacje, infrastruktura, to i przedsiębiorcy chcą przyjeżdżać do tego regionu. Będziemy w Polsce regionem, gdzie dostęp do energii będzie gwarantowany.Gazociąg Baltic Pipe wchodzi na ląd w miejscowości Pogorzelica. Później przechodzi przez województwo z północy na południe. Obok Goleniowa jest też ulokowana duża tłocznia gazu.