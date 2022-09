Minister Anna Moskwa: "jesteśmy po bezpiecznej stronie" [ZDJĘCIA]

Gaz płynie, gospodarka funkcjonuje, jesteśmy po bezpiecznej stronie - mówiła podczas otwarcia gazociągu Baltic Pipe minister środowiska, Anna Moskwa.

Dodała, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zabezpieczyło kontrakty dla gazociągu Baltic Pipe.- Jesteśmy po bezpiecznej stronie; nikt nie został odcięty, gaz płynie, gospodarka funkcjonuje, w kuchenkach jest gaz, gospodarstwa domowe są w pełni zaopatrzone. Uspokajaliśmy wszystkie negatywne narracje, które się pojawiały mówiąc: jesteśmy po bezpiecznej stronie. To jest zdanie, które powtarzamy najczęściej - przyznała.Musieliśmy zmienić politykę dostaw gazu - zaznaczyła.- To już kolejne połączenie; uczestniczyliśmy w połączeniu Polska-Słowacja i Polska-Litwa. Widzieliśmy, że na pewno polityka, która jest prowadzona przez naszych zachodnich sąsiadów, kierunek i współpraca wschód-zachód wymaga pilnej rewizji w kierunku północ-południe - oceniła.Minister Moskwa podkreśliła też, że trwają prace nad zwiększeniem przepustowości gazoportu LNG w Świnoujściu, który teraz pracuje non stop.