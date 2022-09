Polsko-duńska współpraca, czyli BookBike w Świnoujściu

Pomysłodawcami i realizatorami inicjatywy są Józefina Jarmużewska i Jacob Dammas. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Pomysłodawcami i realizatorami inicjatywy są Józefina Jarmużewska i Jacob Dammas. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Z Danii do Polski z rowerem pełnym książek. Dziś na ulicach Świnoujścia można spotkać nietypowy BookBike, czyli rower, który przewozi polsko-duńskie książki.

Rower z gablotami pełnymi książek napędzany jest przez ochotników jak "sztafeta". Zakłada też tzw. kulturalne przystanki. Pomysłodawcami i realizatorami inicjatywy są Józefina Jarmużewska i Jacob Dammas.



- Książki na rowerze służą zaprezentowaniu i promowaniu literatury i tytułów. - Żeby człowiek mógł spotkać te książki na inny sposób: rower z dziwną skrzynią wozi książki... - Książki duńskie i polskie; autorów duńskich, które były przetłumaczone na język polski i autorów polskich, które były przetłumaczone na język duński. Promujemy je pomiędzy granicami, bo założeniem projektu jest, że on jedzie po dwóch stronach Bałtyku - Dania i Polska. W tej edycji jeździliśmy po Bornholmie organizując tzw. przystanki kulturalne - relacjonowali.



BookBike w Świnoujściu jeździł będzie do środy. Spotkać go można na ulicach, ale i przy Miejskiej Bibliotece.