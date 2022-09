Modlitwy na ulicach miast

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W środę kolejna edycja "Koronki na Ulicach Miast Świata". To coroczna akcja, którą zapoczątkowano 14 lat temu po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, który był spowiednikiem św. siostry Faustyny.

W tym roku uczestnicy będą modlić się o pokój na Ukrainie, a także o „oddalenie pandemii koronawirusa i przestrzeganie przez wszystkich rządzących należnych praw i wolności obywatelskich” oraz „aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra”.



Treść Koronki do Bożego Miłosierdzia podyktował św. siostrze Faustynie sam Chrystus w objawieniach. Modlitwa i kult Bożego Miłosierdzia są znane na całym świecie.



- Obok głównych intencji, zanosimy też swoje prośby - mówi chrystusowiec ks. Damian Jędrzejak z Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. - By zanosić modlitwę o Boże Miłosierdzie. To się łączy też z przesłaniem Bożego Miłosierdzia. Sam Jezus mówił do siostry Faustyny, że dusza ludzka, która by nawet całe życie grzeszyła, ale w godzinie śmierci wezwała Bożego Miłosierdzia, to miłosierdzie otrzyma. I to jest ważne przesłanie, które powinno nam w życiu towarzyszyć. By wzywać tego miłosierdzia w naszym życiu, prosić o to miłosierdzie dla innych.



Chrystusowcy zapraszają przed krzyż koło sanktuarium, ale można pomodlić się wszędzie. - Liczy się ta intencja serca i to serce, które tą modlitwę do Boga szczerze w tym momencie zanosi - podkreśla ks. Jędrzejak.



Początek modlitwy o 15.



Ksiądz Michał Sopoćko był spowiednikiem św. siostry Faustyny, założył w 1941 roku Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. A na polecenie ks. Sopoćki, siostra Faustyna pisała Dzienniczek, który stał się zapisem jej duchowych przeżyć, a zarazem przesłaniem dla świata na temat Miłosierdzia Bożego. Ks. Sopoćko został ogłoszony błogosławionym w 2008 roku.