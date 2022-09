"Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach". Trwają przygotowania

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwają przygotowania do dziewiątej edycji akcji "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach". Pomoc ma trafić do potrzebujących, głównie na Litwie, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

- Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji ekonomicznej Polacy liczą każdą złotówkę, ale nasi rodacy na Kresach mają od nas gorzej - mówi Wojciech Woźniak z Fundacji Polskich Wartości. - Na Litwie jest euro. Artykuły spożywcze są często kilkakrotnie droższe niż w Polsce, a zarobki mają dużo niższe niż my, Szczególnie odczuwają to Polacy, którzy przez wiele lat byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Pomoc jest coraz bardziej potrzebna.



Paczki trafią m.in. do polskiej Szkoły Specjalnej w Solecznikach, do polskiej Szkoły Podstawowej w Rakańcach czy Klubu Weteranów Armii Krajowej w Wilnie.



Radio Szczecin jest patronem medialnym akcji.