Podpalenie bezdomnego. W środę zapadnie wyrok

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kara dożywotniego więzienia grozi sprawcom podpalenia bezdomnego mężczyzny w Szczecinie. W środę przed szczecińskim sądem zapadnie wyrok w tej makabrycznej sprawie.

Oskarżeni to bracia: Michał i Robert P. Do zabójstwa doszło, w kwietniu ubiegłego roku, na klatce schodowej w bloku przy ulicy Matejki w Szczecinie. Bezdomny tam nocował. Podejrzani chcieli od niego pieniędzy. Gdy odpowiedział, że ich nie ma, mężczyźni oblali go substancją łatwopalną i podpalili. Bezdomny zmarł.



Bracia podczas rozprawy twierdzili, że w trakcie zdarzenia spali, o podpaleniu mieli dowiedzieć się od policji, która zapukała do nich nad ranem. Pytał ich o to sędzia podczas ostatniej rozprawy.



- Proszę Pana, czy widział Pan tego dnia człowieka, który miał być na tej klatce? - pytał sędzia.



- Nie - odpowiedział jeden z braci.



Bracia nie przyznają się do winy. Obaj byli w przeszłości karani sądownie.