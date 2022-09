Zabytkowy most do remontu z Polskiego Ładu

Będzie remont zabytkowego mostu w Trzebiatowie. To przeprawa z 1905 roku.

Most nad rzeką Regą znajduje się na ulicy Dworcowej. Prace wykona firma Strabag. Zostaną wzmocnione łuki przeprawy, pomost zostanie uszczelniony i otrzyma nową izolację. Powstanie też nowa nawierzchnia i chodniki. Poprawiony będzie również system odwodnienia.



Obiekt, nazywany przez mieszkańców mostem „z delfinami” wpisany jest do rejestru zabytków. Wartość projektu to blisko 10 milionów złotych - 8 milionów gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład.