Fot. Urząd Marszałkowski Fot. Urząd Marszałkowski

W regionie powstaną kolejne ekomurale. Malowidła pojawią się w Połczynie Zdroju, Wałczu, Stargardzie, Policach i Goleniowie.

Trwają też prace przy dwóch muralach w Szczecinie. Powstają one na ścianach szczytowych budynku przy ul. Piłsudskiego. To zmodernizowana siedziba Urzędu Marszałkowskiego. Mają być gotowe do końca września.