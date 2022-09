Europoseł PiS: "Putin rozegrał polityków PO, jak dzieci w piaskownicy"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wola polityczna przekłada się na konkrety: gazociąg Baltic Pipe, przekop Mierzei Wiślanej, budowa tunelu i terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Pomorze Zachodnie to jeden wielki plac budowy - mówił w "Rozmowach pod krawatem" europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński.

Polityk podkreślał, że rząd realizuje swoje obietnice i nasz region przestaje być "terenem rekreacyjnym dla bogatych Berlińczyków". Brudziński zwracał uwagę na budowanie bezpieczeństwa Polski przeciw agresji rosyjskiej, czego nie rozumiała Platforma Obywatelska, gdy rządziła.



- Pamiętamy lata 2008-2015, kiedy politycy Platformy Obywatelskiej robili "reset" z Rosją, Tusk z Sikorskim jeździli do Moskwy, krytykowano Jarosława Kaczyńskiego za rzekomo antyrosyjskie postawy. Bo przecież teraz trzeba budować z nimi przyjazne relacje, robić interesy, kupować ich gaz. No i Putin rozegrał tych pożal się Boże polityków z Platformy Obywatelskiej, jak dzieci w piaskownicy. A historia przyznaje rację Jarosławowi Kaczyńskiemu - mówi Brudziński.



Joachim Brudziński podkreślał, że putinowska Rosja "pokazała wszystkim naiwnym w wielu europejskich stolicach do czego jest zdolna".