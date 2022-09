Trwa naprawa na węźle Klucz. Są utrudnienia [ZDJĘCIA]

Fot. GDDKiA Szczecin Fot. GDDKiA Szczecin Fot. GDDKiA Szczecin

Czasowa zmiana organizacji ruchu na szczecińskim węźle Klucz.

Utrudnienia dotyczą zjeżdżających z drogi ekspresowej S3 od strony Gorzowa i jadących w kierunku Kołbaskowa.



Po niedzielnym wypadku cysterny z paliwem łącznica wymaga pilnej naprawy - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Doszło do bardzo dużego uszkodzenia barier energochłonnych na odcinku ponad stu metrów. Muszą być naprawione. W związku z tym, że to jest łącznica, która jest na łuku, prace wymagają jej zamknięcia do godzin popołudniowych - mówi Grzeszczuk.



Do godziny 18.00 kierowcy jadący od strony Gorzowa w kierunku Kołbaskowa muszą korzystać z objazdów przez węzeł Podjuchy.