Nowe sankcje wobec Rosji. Szczegóły w środę

W środę Komisja Europejska przekaże krajom Unii najnowszy pakiet sankcji wobec Rosji.

Brukselska korespondentka Polskiego Radia ustaliła, że po południu w Komisji zakończy się procedura pisemna zatwierdzania restrykcji i wtedy szczegóły zostaną przedstawione na spotkaniu ambasadorów 27 krajów.



Brukselska korespondentka Polskiego Radia w weekend informowała, co może się znaleźć w pakiecie sankcyjnym. Wśród propozycji Komisji jest objęcie sankcjami importu z Rosji i eksportu do tego kraju o wartości kilkunastu miliardów euro. Restrykcje mają być nałożone między innymi na produkty stalowe, chemiczne, plastik, papier, narzędzia i maszyny przemysłowe. Uzupełnione mają być także dotychczasowe sankcje w sektorze lotniczym o tarcze hamulcowe i opony.



Ponadto, jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, na czarną listę mają być wpisane osoby odpowiedzialne za organizację nielegalnych referendów o przyłączeniu do Rosji na okupowanych terytoriach Ukrainy. Będą one miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane majątki w Europie.



W projekcie sankcji ma być również propozycja pułapów cenowych na rosyjską ropę, zgodnie z ustaleniami grupy G7. W przypadku Unii, która zdecydowała się na embargo na ropę od 5 grudnia, będzie to oznaczało zmiany w sankcjach - złagodzenie zakazu ubezpieczenia statków przewożących rosyjską ropę i nałożenie zakazu transportu surowca powyżej ustalonej ceny.