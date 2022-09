Szpargałek po wakacjach. Można ruszyć na łowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Galeria Szpargałek znów otwarta. Punkt Ekoportu przy ul. Arkońskiej

wznowił działalność po wakacyjne przerwie.

Kilka miesięcy trwało uzupełnianie zapasów i szukanie nowego asortymentu.



- Galeria Szpargałek jest dodatkową działalnością szczecińskich ekoportów, która polega na tym, że od mieszkańców, którzy przynoszą do nas swoje odpady selekcjonujemy te, które nadają się do dalszego użytku i nadajemy im drugie życie. Dotąd, przez cały okres działalności galerii, udało nam się zebrać ponad 250 tysięcy złotych - poinformował Karol Gałecki z Zakładu Usług Komunalnych.



- Dziś wsparłam - na razie - organizację dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - przyznała jedna z klientek Szpargałka.



W Galerii Szpargałek można znaleźć porcelanę, kryształy, meble z czasów PRL, zabawki czy obrazy, słowem - wszystko, co zyskało "drugie życie". Galerii przyświeca też wyższy cel - aby zabrać do domu daną rzecz należy dokonać wpłaty na konto jednej z organizacji charytatywnych.



Galeria otwarta będzie w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 10.30-17.30.