Archiwista Radziwiłłów pierwszym dyrektorem Archiwum Państwowego w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Archiwum Państwowe w Szczecinie chce przypomnieć postać pierwszego dyrektora tej placówki Bolesława Tuhana Taurogińskiego.

To on organizował Archiwum w Szczecinie - mówi jego obecny dyrektor profesor Krzysztof Kowalczyk. - To był człowiek o przeszłości przedwojennej, on był archiwistą Radziwiłłów. W czasie wojny ratował zbiory "Polskie Archiwalia w okresie Powstania Warszawskiego". Niewykluczone, że mógł należeć do Armii Krajowej, bo w życiorysie nie jest to w jasny sposób sprecyzowane, ale w nowych realiach być może chciał ukryć przeszłość AK-owską.



Pierwszy Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie Bolesław Tuhan Taurogiński, oprócz pracy archiwalnej, rysował też herby z Pomorza Zachodniego. Aby przypomnieć postać Bolesława Tuhan Taurogińskiego, zorganizowano cykl wykładów, nazwano też jego imieniem salę w Archiwum w Szczecinie.