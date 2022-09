Prąd za drogi. Tu już nie doładujesz

Koniec z darmowym ładowaniem samochodów elektrycznych w Szczecinie. Miasto zdemontowało trzy ładowarki, m.in. przy Urzędzie Miasta. Powód? Zbyt wysokie rachunki za prąd.

Kierowcy będą mieć do dyspozycji komercyjne ładowarki, które od dłuższego czasu są systematycznie instalowane przez jedną z firm.- Koszt prądu do ładowarek w minionym roku to było 170 tysięcy złotych. Do połowy tego roku jest już 135 tysięcy. Rzeczywiście, te koszta bardzo mocno rosną i stąd decyzja, by te ładowarki zastąpić komercyjnymi - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Hanna Pieczyńska.Darmowe ładowarki zainstalowano cztery lata temu; kosztowały blisko pół miliona złotych. Połowa tej kwoty była dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.Co teraz stanie się z urządzeniami? Na to pytanie Pieczyńska nie potrafiła odpowiedzieć.