Dowódca zachodniopomorskiej jednostki będzie szefem sztabu Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Wiąże się to z wyjazdem do Warszawy.

Generał dywizji Dariusz Parylak mówił w cyklu "Polska Bezpieczna" Radia Szczecin, że nadszedł czas trudnych i momentami smutnych pożegnań.- Zawsze stawiałem na pracę zespołu. Chociaż siły zbrojne to taka organizacja, która oparta jest na indywidualistach, ale efekty osiąga się przy pracy zbiorowej. Umiejętność komunikowania się z ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, sztuka motywowania ludzi do aktywności i działania, to jest rola dowódcy - mówi gen. Parylak.Szczecinianin pełnił funkcję dowódcy "dwunastki" przez dwa lata. Całą rozmowę z generałem Parylakiem można odsłuchać na podstronie audycji " Polska Bezpieczna ".