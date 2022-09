W szpitalu w Zdrojach znów szczepią na grypę i Covid-19

Ruszyły szczepienia na COVID-19 i grypę w szpitalu w Zdrojach. Obie szczepionki można przyjąć podczas jednej wizyty.

- To dobry moment, by pomyśleć o szczepieniach szczególnie przeciwko koronawirusowi - zaznacza Magdalena Knop, rzecznik szpitala.- One mają jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej przeciwdziałać nowym wariantom koronawirusa, które się pojawiły. Te zmodyfikowane szczepionki podawane są w ramach tzw. dawek przypominających, czyli mówimy tu o trzecim i czwartym szczepieniu na Covid-19 - tłumaczy Magdalena Knop.Jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko grypie, pacjent przychodzi już z własnym preparatem.- W tym przypadku pacjent przychodzi do punktu szczepień z już wykupioną w aptece szczepionką. Z naszej strony gorący apel o to, by pacjenci pamiętali o zabezpieczeniu tej szczepionki - dodaje Knop.Szczepionki mogą być transportowane do 60 minut bez specjalistycznych opakowań, jeśli temperatura powietrza nie przekracza 25 stopni. Rejestracja na szczepienia w szpitalu Zdroje odbywa się na bieżąco - telefonicznie lub osobiście w punkcie przy ulicy Mącznej 4.