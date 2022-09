Wracają kontrole parkowania w PPN-ach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W Szczecinie wracają kontrole parkowania w tzw. PPN-ach, czyli Płatnych Parkingach Niestrzeżonych.

Kontrolerzy przestali sprawdzać opłaty po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - sędziowie częściowo unieważnili uchwałę szczecińskich radnych, tworzącą PPN-y.



NSA zakwestionował zapis o "karze umownej" - tym samym spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne musi oddać te pieniądze kierowcom, mowa o ponad pół miliona złotych. Oraz, dopóki nie weszła w życie poprawiona uchwała dotycząca Płatnych Parkingów Niestrzeżonych, od 4 sierpnia można było tam parkować za darmo. Co się właśnie dzisiaj kończy, miasto informuje o powrocie kontrolerów przy ulicach Ogińskiego, Czarnieckiego, Szymanowskiego i pod Trasą Zamkową.



- Wyrok zapadł 4 sierpnia, od tego czasu kontrole nie były prowadzone - mówił w audycji "Czas Reakcji" rzecznik miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim. - 6 września Rada Miasta znowelizowała uchwałę i ona wchodzi w życie 29 września.



Godzina parkowania pod Trasą Zamkową oraz na ul. Czarnieckiego kosztuje 2 złote, z kolei przy Urzędzie Miasta na ul. Szymanowskiego oraz Ogińskiego 4 złote. Zgodnie z wyrokiem sądu, kierowcy, którzy do tej pory zapłacili w PPN-ach 200-złotowe tzw. opłaty dodatkowe za brak biletu, mogą domagać się zwrotu pieniędzy m.in. przez formularz na stronie internetowej spółki NiOL lub zgłosić się osobiście do biura SPP w Szczecinie.



Jednocześnie mamy też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wobec uchwały sankcjonującej opłaty w tak zwanej Strefie Zamieszkania Stare Miasto, obejmującej okolice placu Orła Białego i Podzamcza. Wyrok, który uchyla decyzję rady miasta w całości. Czyli, również mowa o ewentualnym zwrocie - ale wszystkich pieniędzy, jakie kierowcy zapłacili tam za parkowanie. Oczywiście zanim by do tego doszło, wyrok musi się uprawomocnić - i czekamy na decyzję miasta, czy będzie się odwoływać do Naczelnego Sądu Administracyjnego.