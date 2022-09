Jodły, świerki, dęby i buki - takie sadzonki będzie można odebrać w czwartek i piątek, w nadleśnictwach naszego regionu.

Leśnicy będą rozdawać sadzonki za darmo. A Para Prezydencka będzie sadzić drzewa w okolicach Nowego Sącza.





Rusza ogólnopolska akcja #sadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej. Do rozdania jest milion młodych drzewek.- To już czwarta edycja akcji, mówi Jolanta Sojka, z Lasów Państwowych w Szczecinie. - Chętni mogą zgłosić się do najbliższego jednego z 35 szczecińskich nadleśnictw oraz w Szczecinie do Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Słowackiego 2. Każdy będzie mógł odebrać nieodpłatnie swoją sadzonkę, aby posadzić ją potem na własnej działce.