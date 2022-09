Pakulski: cięcia w komunikacji to wynik niższych wpływów do budżetu miasta

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Koalicjant Piotra Krzystka broni decyzji o cięciach w komunikacji miejskiej. Zdaniem Cezarego Pakulskiego z Polski 2050, za wszystko odpowiadają niższe wpływy do budżetu.

Według pełnomocnika ruchu Szymona Hołowni za to odpowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości.



- Od kilku lat wpływy samorządu, miasta, są mniejsze, kiedyś były dużo większe. Od czasów przynajmniej drugiej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości - mówi Pakulski.



- Teza o tym, że polskie samorządy dostają mniej pieniędzy, jest łagodnie rzecz ujmując naciągana. Bo w tym momencie, kiedy siedzimy tu i teraz, to się jeszcze nie wydarzyło - mówi prowadzący rozmowę Andrzej Kutys.



- Według mojej wiedzy samorządy dostają mniej pieniędzy - mówi Pakulski.



Cięcia w liniach tramwajowych zapowiedział m.in. szef ZDiTM-u. W zajezdniach zostanie nawet co piąty skład. Zarząd Dróg tłumaczy to rosnącymi kosztami.