Piłkarze Pogoni czytali dzieciom [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Piłkarze Pogoni w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania propagowali czytelnictwo wśród najmłodszych. W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zawodnicy Dumy Pomorza - Michał Kucharczyk i Jakub Bartkowski - czytali dzieciom książki.

- Piłkarze czytali o Mikołaju i o dziewczynkach, które chciały zagrać w piłkę nożną, i to się im udało. Była to bardzo śmieszna i fajna historia - mówiła jedna z dziewczynek.



- Pamiętam, jak czytali o tym, że dziewczynki też mogą grać w piłkę - zauważyła inna uczestniczka wydarzenia.



- Lubię czytać. Cieszę się, że zostałem zaproszony do takiej akcji, bo czytanie książek jest bardzo pożyteczne dla każdego - podkreślił Michał Kucharczyk.



- Moja książka była krótsza, niż Michała, ale dzieci były wsłuchane. To też fajne, dla czytającego, że dzieci zainteresowało - dodał Jakub Bartkowski.



Piłkarze Pogoni wręczyli dzieciom także drobne prezenty, takie jak plakaty drużyny, smycze i zakładki do książek.