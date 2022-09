Szczecin się wyludnia. Dyskusja w "RSnW"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

W jaki sposób powstrzymać spadek liczby mieszkańców Szczecina? O tym dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego, uzyskanych podczas ubiegłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego, wynika że liczba mieszkańców Szczecina wyniosła nieco ponad 396 tys. To o około 14 tys. mniej niż w 2011 roku.



Malejąca liczba mieszkańców to efekt złej polityki zarządzających miastem - powiedział Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.



- Degradacja naszego miasta zaczęła się jeszcze za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a potem konstytuowana była przez rządy Platformy Obywatelskiej, gdzie likwidowano wszystkie duże zakłady pracy, co powodowało, że Szczecin stawał się mniej atrakcyjny dla potencjalnych osób, które chciałyby tu zostać, bądź przyjechać - zaznaczył Romianowski.



Mamy mocny odpływ mieszkańców Szczecina do gmin ościennych - podkreślił Łukasz Kadłubowski, radny Koalicji Obywatelskiej.



- Ubytek Szczecina jest na poziomie 14 tysięcy, a wzrost gmin ościennych o 20 tysięcy. Pokazuje to, że tak naprawdę część naszego społeczeństwa się przeniosła - mówił Kadłubowski.



GUS przewiduje spadek ludności Szczecina w perspektywie wieloletniej. W 2030 roku stolica Pomorza Zachodniego ma posiadać około 382 tys. mieszkańców.