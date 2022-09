Prof. Waldemar Urbanik, socjolog i rektor Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

O pomoc dla uczelni wyższych zaapelował do Ministra Edukacji i Nauki rektor Akademii Nauk Stosowanych TWP. Waldemar Urbanik w "Rozmowach pod krawatem" powiedział, że szkoły wyższe od kilku lat przechodzą kryzys.

Z powodu sytuacji w Polsce i na świecie potrzebują wsparcia - mówił rektor szczecińskiej Akademii.



- To kolejny trudny rok dla szkolnictwa wyższego. Dwa minione upłynęły pod znakiem pandemii. Natomiast ten będzie równie trudny, głównie z powodu wojny na Ukrainie i koszty funkcjonowania. Stąd może na miejscu byłby w piątkowy poranek apel do pana ministra o wprowadzenie czegoś na wzór tarczy antyinflacyjnej - mówi Urbanik.



Na razie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że wzrosną pensje dla nauczycieli akademickich. Mają one od października podskoczyć o kilkaset złotych.