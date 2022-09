Trwa sezon na grzybobranie. Ekspert ma dla nas kilka wskazówek

Mamy dla Was kilka wskazówek przed wyprawą do lasu na tak popularne o tej porze roku grzybobranie.

Po pierwsze - zbierajmy tylko te grzyby, których jesteśmy pewni. Po drugie, nie wyrywajmy ich z korzeniami - mówi Jacek Sidorko z nadleśnictwa Kliniska.- Staramy się ten trzon grzyba, czyli tzw. nóżkę wykręcić tak, aby jak najmniej ją uszkodzić. Ewentualnie obcinamy sam trzonek. Jeżeli będziemy wyrywali, to grzybnia jest zniszczona, przerwana, przesuszona i w przyszłym roku będzie problem, by takim znaleźć znowu grzyby - mówi Sidorko.Po trzecie - zbierajmy grzyby do koszyków lub wiader przepuszczających powietrze.- Grzyb jadalny, który jest normalnie dla nas przysmakiem, przechowany w plastikowej torbie czy jakimś pojemniku, który nie ma wentylacji, niestety może nabrać właściwości trujących - mówi Sidorko z nadleśnictwa Kliniska.Więcej o grzybobraniu już w sobotę rano w audycji " Na Szczecińskiej Ziemi ". Program będziecie mogli też odsłuchać na naszej stronie internetowej w zakładce audycje.