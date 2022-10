Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Radio Szczecin zbiera artefakty dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Pierwsze eksponaty przekazał inicjator akcji - poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. To m.in. plakaty i czasopisma stworzone "w podziemiu" przez działaczy antykomunistycznej opozycji.



- Jak można rozpoznać czy to jest druk offsetowy czy sito ze sławnej pasty BHP i pigmentu? Ślinimy palec i sprawdzamy. Zaczyna się mazać, wtedy wiemy, że jest to pasta BHP i pigment - tłumaczy Dobrzyński.



Pamiątki dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie zbieramy w siedzibie Radia Szczecin, przy al. Wojska Polskiego 73 w Szczecinie.