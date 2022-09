Gaudeamus igitur anno 2022 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Lista osiągnięć jest długa, ale najważniejsze dopiero nadejdą - mówił rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczelnia uroczyście rozpoczyna kolejny rok akademicki.

Profesor Waldemar Tarczyński podczas inauguracji mówił, że jest sporo powodów do zadowolenia, ale nadal uniwersytet zamierza wzmacniać swoją pozycję. Szczególnie w regionie.



- Jeździmy po całym świecie. Możecie państwo, śledząc nasze strony, zobaczyć pełen raport z naszych osiągnięć. Chcemy spełniać rolę najważniejszego ośrodka naukowo-dydaktycznego na obszarze północno-zachodniej Polski - mówił Tarczyński.



Studenci pierwszego roku są podekscytowani, ale mają też już pierwsze obawy.



- Chyba to, żeby zdać pierwszą sesję. Mam nadzieję, że chyba będzie to stacjonarnie. - To jest zupełnie co innego, niż chodzenie do zwykłej szkoły - mówią studenci.



W tym roku największym zainteresowaniem na Uniwersytecie cieszyła się psychologia. O jedno miejsce walczyło sześciu kandydatów.