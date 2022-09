Po 21 latach szatniowiec w Gryfii został ukończony [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Stoczniowcy z Gryfii mają nowy szatniowiec. To budynek w którym są prysznice, szatnie i stołówka.

W obiekcie codziennie będzie się przebierać 370 pracowników - mówi Kacper Lawicki z Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.



- Mamy do dyspozycji pracowników cztery duże szatnie, dla każdego wydziału stoczni. Są też dwie mniejsze, m.in. dla kobiet oraz pomieszczenia gospodarcze i jadalnię do spożywania posiłków - mówi Lawicki.



Prace przy budowie szatniowca rozpoczęto 21 lat temu. Dopiero w ciągu ostatniego roku inwestycję ukończono.



- Budynek dość długo był przebudowywany, bo pierwsze roboty budowlane rozpoczęły się w 2001 roku. Jednak przez lata brak intensywności prac nie pozwalały oddać budynku do użytkowania - mówi Lawicki.



W Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia szatniowiec to jedyny budynek, który został zmodernizowany w ciągu ostatnich lat.



Stocznia przygotowuje się do budowy nabrzeży, gdzie będzie zacumowany nowy dok, który buduje Stocznia Wulkan.