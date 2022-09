Ruszyła rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju.

Koszt inwestycji to ponad 7,5 miliona złotych. 85 procent to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.



Wykonawcą jest firma z Myśliborza. Prace powinny potrwać do końca sierpnia przyszłego roku.