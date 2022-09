ZUT rozpoczął rok akademicki. Kilkadziesiąt kierunków dla studentów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad dwa tysiące nowych studentów rozpoczęło naukę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie. Uczelnia zainaugurowała nowy rok akademicki.

Studenci będą kształcić się na 40 kierunkach. Wśród najpopularniejszych w tym roku jest m.in. budownictwo, ale studenci zdecydowali się też na takie, jak budowa jachtów, kynologia czy automatyka.



- Będę studiował automatykę i robotykę. Jest to kierunek, który potem da mi na pewno wiele możliwości po studiach. Rozpoczęłam studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Pewnie będę mogła znaleźć pracę na produkcji, czy prowadzenie żywności, czy wszystko idzie zgodnie z prawem, może stworzenie jakiegoś nowego produktu. Będę studiowała projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Od dzieciństwa interesowałam się projektowaniem wnętrz i stąd ta decyzja - to głosy studentów i studentek I roku ZUT-u.



Wykształcenie to przepustka dla młodych ludzi na odkrywanie współczesnego świata - podkreślał profesor Jacek Wróbel, rektor ZUT-u. - Dobre wykształcenie jest najlepszą inwestycją w człowieka dającą przepustkę do odkrywania niezwykłych tajemnic i zrozumienia skomplikowanego świata.



Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ma obecnie ponad sześć tysięcy studentów.