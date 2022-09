Wyjątkowe oldtimery zajechały do Świnoujścia [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Rolls Royce z 1931 roku czy Citroen z 1924 r. To pojazdy, które w piątek można podziwiać w Świnoujściu na rajdzie zabytkowych pojazdów Meklemburskiego Automobilklubu.

Unikatowych oldtimerów jest aż trzydzieści. Zabytkowe pojazdy wśród mieszkańców budzą ogromne zainteresowanie. Podziwiają ich wygląd, ale i dźwięk, jaki wydają pod maską.



- Piękne samochody. Taki model kiedyś miałem. Jest ten piękny Rolls Royce. Takie rzeczy ogląda się tylko w Europie. - Chciałabym mieć taki jeden w garażu. Wszystko jest w nich takie magiczne, są piękne. Mają swoją klasę, styl i to brzmienie silnika, po prostu poezja. - Te samochody mają duszę. - Współczesne auta są jak resoraki robione, taśmowo i leci. A to jest klasa. - Synek od dzieciństwa jest fanem. Ma trzy lata i chodzimy na takie imprezy. - Największe wrażenie zrobiły te najstarsze, bo jest ich coraz mniej - mówią fani motoryzacji.



Każdy, kto chciałby niezwykłe samochody zobaczyć z bliska, może to zrobić po godzinie 15 na Basenie Północnym, gdzie odbędzie się ich prezentacja. Później uczestnicy rajdu wyruszą do Kamienia Pomorskiego.