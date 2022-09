Amerykańska pomoc dla Polski. Ciekawa hipoteza politologa

To dobra wiadomość zwłaszcza, że Polska wybiera się na zakupy sprzętu wojskowego - tak profesor Maciej Drzonek komentuje pomoc finansową dla Polski od Stanów Zjednoczonych.

Nasz kraj ma otrzymać 290 milionów dolarów na zakup amerykańskiego sprzętu. To bezzwrotna pożyczka.- To dobra wiadomość, że ktoś chce nam dać jakieś pieniądze i to na cele bardzo słuszne. Z drugiej strony, jeśli Amerykanie chcą nam dawać pieniądze na dozbrojenie, to znaczy, że Amerykanie być może wiedzą więcej, że takie dozbrojenie nie tylko że będzie nam potrzebne, ale jest wręcz nam konieczne. To jest więc i dobra wiadomość, ale i taka, która może rodzić konsekwencje w najbliższej przyszłości - stwierdził prof. Drzonek.Pieniądze mają zostać przeznaczone na uzupełnienie czołgów, które Polska wysłała na Ukrainę. - Amerykanie zza oceanu widzą, że mamy potrzeby i będą nam pomagać, a brukselczycy widzą, że mamy te potrzeby, ale nie chcą nam pomagać i tu jest jedynie taka korelacja - powiedział prof. Drzonek.Prawie 290 milionów dolarów ma być przyznane Polsce w ramach programu Foreign Military Financing. Fundusze zatwierdził już Kongres Stanów Zjednoczonych.