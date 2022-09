Pogoń gotowa na Lechię. Tabela nie oddaje rzeczywistej siły rywala?

Piłkarze Pogoni gotowi do gry na nowym stadionie. Szczecinianie zmierzą się w sobotę z Lechią Gdańsk w rozgrywkach o mistrzostwo Polski.

Zespół trenera Jensa Gustafssona w piątek przeniósł się do szatni pod nową trybuną i przeprowadził ostatni przed meczem trening na głównej płycie.Na pożegnanie starego obiektu w marcu 2019 roku Portowcy przegrali z Zagłębiem Lubin 0:3. Kibice Dumy Pomorza mają nadzieję, że na powitanie nowego stadionu szczecinianie pokonają ostatnią w tabeli ekstraklasy Lechię.Zdaniem Michała Kucharczyka pomocnika portowej drużyny, gdańszczanie nie są słabym zespołem, ale to trzecia w tabeli Pogoń powinna zdobyć w sobotę komplet punktów.- Na pewno Lechia nie ma piłkarzy na ostanie miejsce w tabeli i nie znam przyczyn, z czego to wynika. To nie nasz problem. My musimy sprawić, żeby w sobotę trzy punkty zostały w Szczecinie, bo to też wynika z sytuacji w tabeli - zapowiada Kucharczyk.Sobotnie spotkanie piłkarzy Pogoni z Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 20.30 na stadionie przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie.