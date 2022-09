Nowy żłobek w regionie, dzięki rządowemu programowi

Kolejny żłobek wybudowany, dzięki programowi "Maluch plus", tym razem w Kaliszu Pomorskim.

Dzięki dofinansowaniu stworzono miejsce, w którym opiekę znajdzie 25 dzieci. Czekaliśmy na ten obiekt od wielu lat.



- To jest wielka ulga dla rodziców i same korzyści dla dzieci - podkreśla Izabela Piłka, dyrektor żłobka "Szuwarek". - Bardzo się z tego cieszymy, bo ta instytucja pomoże przede wszystkim mamom, które są żądne powrotu do pracy. No i sprostamy swoim obowiązkom, czyli opiece nad najmłodszymi dziećmi, bo to dzieci od 20. tygodnia do trzech lat.



W otwarciu żłobka "Szuwarek" wzięła udział minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Minister przypomniała, że powstawanie takich miejsc to efekt rządowego planu pomocy polskim rodzinom.



- Przede wszystkim to bardzo ważne wydarzenie, gdyż pomaga rodzinom. Jest to kolejny aspekt wsparcia rodzin w opiece nad dziećmi do lat trzech. Rodzice będą mogli podejmować decyzję, czy chcą pozostać w domu, czy chcą skorzystać z opieki instytucjonalnej, takie możliwości stwarzamy.



Budowa żłobka „Szuwarek” w Kaliszu Pomorskim otrzymała 70-procentowe wsparcie z programu „Maluch+” w kwocie 825 tys. złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.