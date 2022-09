Fikcyjne referenda. NATO nie uzna aneksji

Sojusz Północnoatlantycki nigdy nie uzna aneksji terytoriów Ukrainy, zagrabionych siłą przez Rosję - zapowiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Po zorganizowaniu fikcyjnych referendów pod przymusem i fałszując wyniki Władimir Putin ogłosił dziś przyłączenie do Rosji terytoriów na wschodzie i południu Ukrainy.To oznaka słabości Putina - dodał Jens Stoltenberg w reakcji na fikcyjne referenda na wschodzie i południu Ukrainy o przyłączeniu do Rosji po których Władimir Putin ogłosił aneksję.- To największa próba siłowej aneksji terytorium europejskiego od czasu zakończenia II wojny światowej. Kolejne 15 procent ukraińskiego terytorium, obszaru zbliżonego do powierzchni Portugalii, zostało nielegalnie, zbrojnie zajęte przez Rosję. Fikcyjne referenda zostały zorganizowane w Moskwie i narzucone Ukrainie z całkowitym pogwałceniem prawa międzynarodowego - powiedział Stoltenberg.Szef NATO wezwał Rosję do zakończenia wojny. „To Putin jest odpowiedzialny za jej rozpętanie” - powiedział Jens Stoltenberg podkreślając, że Ukraina ma prawo do odbicia zajętych przez Rosję ziem.