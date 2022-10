Uroczyste otwarcie stadionu Pogoni - mecz pierwszy. Trafiło na Lechię

Piłkarze Pogoni zagrają wieczorem z Lechią Gdańsk na nowym stadionie w Szczecinie.

- W końcu stadion zostanie w pełni otwarty i my też nie możemy się już doczekać. Kibice są gotowi, my jesteśmy też gotowi. Dołożymy wszelkich starań, żeby zapewnić, by świętowanie było przy wygranym meczu. Lechia jest po zmianie trenera, po przerwie na reprezentację... Czeka nas ciężki mecz, który chcemy wygrać - zapowiedział.





Dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, piłkarski bilard, strefa food trucków czy wóz straży pożarnej to tylko niektóre z atrakcji festynu z okazji otwarcia nowego stadionu i meczu.







Już o godzinie 16.30 na specjalnej scenie będzie można spotkać, porozmawiać i zrobić zdjęcia z byłymi piłkarzami szczecińskiego klubu. Wstęp na festyn nie wymaga biletów na mecz i jest dostępny dla każdego kibica.







Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni zapowiada również liczne niespodzianki po wejściu na trybuny i apeluje o wcześniejsze przyjście na stadion.





- Zapraszamy wszystkich, żeby już o godz. 19.30 byli na swoich krzesełkach. 60 minut wspólnego odliczania do oficjalnego otwarcia stadionu. Mamy przewidziane atrakcje wewnątrz obiektu. Na pewno nikt, kto przyjdzie na godzinę przed meczem nie będzie się nudził. Chcemy otworzyć stadion wspólnie z kibicami na wypełnionych po brzegi trybunach. Chciałbym, żeby wszyscy, którzy przyjdą na obiekt byli miło zaskoczeni - powiedział.







Po trzech latach budowy oficjalnie stadion miejski został oddany do użytku i w sobotę odbędzie się premierowe spotkanie w rozgrywkach o mistrzostwo Polski. Rywal Portowców zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i do starcia na Twardowskiego przystąpi pod wodzą nowego trenera, byłego piłkarza i szkoleniowca Pogoni, Marcina Kaczmarka.Obrońca szczecińskiej jedenastki Jakub Bartkowski zapowiada piłkarskie święto i liczy na sukces. Mecz Pogoni z Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 20.30.