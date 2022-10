Powrócił Festiwal Modelarski "Paprykarz" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Makiety kolejek elektrycznych, budynków, samolotów, a nawet czołgów - jedna z największych imprez modelarskich wróciła do Szczecina po dwuletniej przerwie.

W tym roku, Festiwal Modelarski "Paprykarz" obchodzi swoje 10. urodziny.



Od rana uczestnicy prezentują swoje dzieła w Szczecińskim Technoparku Pomerania, jednym z nich jest Kamil Żurawski, który wrócił do modelarstwa po 20 latach przerwy. - To jest model w skali 1:33, model przedstawia AH-64 Apache. Model zajął mi około pół roku, jest on kartonowy, weszło więc w grę: wygniatanie, modelowanie części i układanie ich. Tutaj można spotkać się z ciekawym odbiorem gotowych modeli - opowiadał Żurawski.



Na chwile obecną zgłoszono 750 modeli - podkreślał organizator festiwalu Radosław Mazur: - Festiwal rozrasta się, z roku na rok uczestników jest coraz więcej i to nas cieszy. Pojawia się więcej modeli. Za każdym razem są to nowe prace. Z resztą warunkiem udziału w festiwalu jest wystawienie nowych modeli. Spośród nich wybieramy najbardziej reprezentatywny model dla danej klasy i kategorii, i ten model jest nagradzany.



Festiwal potrwa w sobotę do godz. 17, w niedzielę od 10 do 14.